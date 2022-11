Waarom een burn-out nefast kan zijn voor je job

Burn-out is een stempel die je moeilijk kan wissen, stelt Philippe Sterkens, doctoraal onderzoeker aan de UGent, vast. De onderzoeker legde aan een tweehonderdtal managers enkele personeelsprofielen voor. Naast info zoals over hun anciënniteit, lonen en prestaties kenden enkele van hen een werkonderbreking van twee jaar – al dan niet te wijten aan een burn-out. Vervolgens gaven de managers aan welke profielen zij zouden laten gaan tijdens een ontslagronde.

Meer ontslag, minder promotie

De bevinding was duidelijk: werknemers met een burn-outverleden worden sneller geselecteerd voor ontslag.

Burn-out wordt dus - niet geheel verwonderlijk - afgestraft, maar uit het onderzoek vielen wel twee zaken op. Ten eerste dat andere werkonderbrekingen zoals lichamelijke aandoeningen of ouderschapsverlof niet werden afgestraft. En ten tweede dat het nadeel dat mensen met een burn-out ervaren los staat van andere kenmerken, bijvoorbeeld hun goede werk.

“Ook wanneer de recente prestaties van werknemers gekend waren door de managers die de ontslagbeslissing namen, bleef hun burn-outverleden een rol spelen in de beslissing tot ontslag”, aldus Sterkens.

Eerder bleek ook al uit onderzoek van de UGent dat mensen met een burn-outverleden minder kans zouden maken op aanwervingen en promoties. Werknemers die na een burn-out terug aan de slag gaan bij hun oude werkgever zouden een derde minder kans maken om promotie te krijgen.

