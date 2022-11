Deze muurschilderingen van Banksy zijn al opgedoken in Oekraïne

Er zijn tot nu toe al zeven graffitiwerken gevonden van Banksy in Oekraïne, die hij intussen ook op zijn Instagrampagina heeft gepost. Als de kunstenaar een werk op Instagram post, dan geldt dat als een erkenning dat hij er de maker van is. Vorige week postte hij nog een bericht waarop een muurschildering te zien was op een verwoest gebouw in Borodjanka, een van de plaatsen die het zwaarst door Russische bombardementen zijn getroffen. Daarop was een jonge turnster te zien die een handstand uitvoert op enkele brokstukken.

Op een andere plaats in dezelfde stad was ook al een andere muurschildering te zien die van Banksy’s hand leek te zijn. Zo is op een ander graffitiwerk te zien hoe een man in judo-uitrusting wordt gevloerd door een jongetje. Die man lijkt verdacht veel op Vladimir Poetin. De Russische president is zelf judoka en heeft een zwarte gordel in de gevechtssport.

De turnster die een handstand doet in Borodjanka. — © epa-efe

Een gymnaste danst boven een gapend gat in een gebouw in Irpin. — © ap

Een derde muurschildering in Irpin, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad, lijkt ook van de hand van Banksy te zijn. Daarop is een ritmische turnster te zien met een lint en halskraag die boven een gapend gat danst. De stad dook vaak op in internationale media nadat was gebleken dat de Russische troepen er honderden burgers hadden vermoord.

Er werden verder nog vier andere muurschilderingen gevonden die Banksy zelf nog niet heeft erkend. Zo werd onlangs in Kiev een kleine muurschildering gespot van een Russisch militair voertuig met de letter ‘Z’ op. Ook in Hostomel, waar tijdens het begin van de invasie hevig gevochten werd, is een muurschildering opgedoken die mogelijk van de hand is van de anonieme Britse kunstenaar. Op een vernield huis met gele muur is een vrouw in een badjas te zien met een gasmasker en een brandblusser.

Een Russisch militair voertuig met de letter ‘Z’ op in Kiev. — © epa-efe

Een vrouw in een badjas met een gasmasker en een brandblusser in Hostomel. — © reuters

Verder werd in de hoofdstad Kiev nog een werk in de stijl van Banksy ontdekt. Op enkele betonblokken zijn twee kinderen afgebeeld die op een metalen tankval zitten alsof het een wipplank is. En in het verwoeste stadje Horenka is nog een beeld opgedoken in typische Banksy-stijl van een oude man in een badkuip.

Een muurschildering in Horenka van een oude man die zich wast in een badkuip.