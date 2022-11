Premier De Croo: “De politie heeft voor honderd procent onze steun”

“Wat er gebeurd is, is absoluut dramatisch en we willen heel duidelijk aangeven dat de politie voor honderd procent onze steun heeft. We willen ook aangeven welke maatregelen we al genomen hebben, want straffen voor geweld tegen politie zijn verhoogd”, geeft De Croo aan.

De politievakbonden klaagden na de aanslag op twee agenten in Schaarbeek aan dat de nultolerantie tegen politiegeweld lang niet altijd gevolgd wordt. Te vaak zouden zaken rond politiegeweld worden geseponeerd.

“De nultolerantie is er wel”, verduidelijkt de premier. “Men moet een onderscheid maken tussen verschillende soorten geweld. Het parket is zeer duidelijk geweest: geweld tegen politie kan niet en daar moet een nultolerantie voor zijn. Dat is het beleid dat we voeren. Als er af en toe zaken zijn waar nultolerantie niet is uitgevoerd, moeten we kijken hoe we er in de toekomst voor zorgen dat het wel het geval is”, aldus De Croo.

Tot slot was er de vraag voor het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat lijkt niet aan de orde. “Mensen moeten rechtstreeks met elkaar spreken en niet over elkaar in de pers”, verklaart De Croo.