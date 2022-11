Mathieu van der Poel duikt plots met blonde haren op in filmpje: “Een foutje van mijn vriendin”

Mathieu van de Poel zit niet om een grapje verlegen en nu verrast de renner van Alpecin-Deceuncinck met een blonde coupe. Van Der Poel bereidt zich in Spanje voor op het crossseizoen en duikt op in een filmpje van wielercommentator Matt Stephens die gekscherend de haardroger in het Syncrosfera hoogtehotel in Denia reviewt. “Wat is er met je haar gebeurd?”, vraagt Stephens. “Mijn vriendin heeft een foutje gemaakt met een spray en het is een beetje blond uitgevallen, maar je went eraan”, zegt Van Der Poel.