Glasvezelsamenwerking Telenet en Fluvius loopt vertraging op

In de zomer beklonken Telenet en Fluvius hun samenwerking. Ze richten een nieuw infrastructuurbedrijf op waarin ze hun vaste netwerkactiva onderbrengen. Telenet krijgt 66,8 procent in handen, Fluvius 33,2 procent. Doel is om 78 procent van Vlaanderen tegen 2038 te voorzien van glasvezel.

Aanvankelijk zou het nieuwe bedrijf begin volgend jaar kunnen starten. Maar nu verwachten Telenet en Fluvius dat het pas “tegen de zomer van 2023” uit de startblokken kan komen. Ze moeten hun samenwerking aanmelden bij het directoraat-generaal Mededinging van de Europese Commissie, zo melden ze donderdag.

Nog voor de glasvezeldeal volledig beklonken was, had de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) al bekendgemaakt dat ze een onderzoek opende naar de samenwerking. De concurrentiewaakhond neemt onder de loep of het marktverstorend is dat Fluvius via intercommunales in handen is van alle Vlaamse gemeenten.

De gemeenten spelen namelijk een belangrijke rol in de vergunningsprocedures en de coördinatie van de werken om de netwerken aan te leggen. Ook bij de plannen van Telenet-concurrent Proximus, die al een tijdje bezig is met het aanleggen van zijn glasvezelnetwerk in heel België.