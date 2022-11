Stephen Curry maakt liefst 50 punten en toch verliest Golden State verliest in Phoenix

De Golden State Warriors slagen er dit seizoen maar niet in een wedstrijd op verplaatsing te winnen. De regerende NBA-kampioen leed woensdagavond in Phoenix al een achtste verlies op rij als bezoekende partij.

De Californiërs konden nochtans rekenen op een uitstekende Stephen Curry. De 34-jarige sterspeler was in het Footprint Center van de Suns goed voor liefst 50 punten (plus negen rebounds en zes assists). Toch volstond dat niet om de Warriors naar een eerste uitzege dit seizoen te leiden. Phoenix haalde het met 130-119. Cameron Payne was met 29 punten de beste schutter in het winnende kamp.

Golden State is met zes overwinningen en negen nederlagen voorlopig pas twaalfde in de Western Conference. Phoenix staat daarin tweede met negen zeges uit veertien matchen. Alleen Portland (10-4) doet beter.

Boston bevestigde zijn status als nummer 1 in de Eastern Conference door met 101-126 te winnen van Atlanta. Voor de Celtics was het al de achtste overwinning op rij. Eerste achtervolger Milwaukee zette thuis Cleveland opzij met 113-98. (belga)