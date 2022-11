Tweede kandidaat-medewerker van El Kaouakibi: “Hypocriet hoe Sihame door Open Vld is aangepakt”

Naast ex-Open Vld’er Jiri De Laet valt nu ook de naam van Aimé Schrauwen (27) als tweede kandidaat-medewerker van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi. Schrauwen was lang actief bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond en Jong Vld Antwerpen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij op de derde plaats voor Open Vld in Ekeren, maar de laatste jaren vertroebelde zijn relatie met de liberale partij en was hij ook geen partijlid meer. Zijn band met Sihame El Kaouakibi bleef wel sterk.