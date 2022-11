Meisjes van K3 worden ambassadrices van Special Olympics: “Iedereen is wel ergens een kampioen in”

De meisjes van K3 brachten woensdag een bezoekje aan het Busleyden Atheneum Campus De Beemden in Mechelen. Op de school voor buitengewoon onderwijs werden de K3’tjes officieel voorgesteld als nieuwe ambassadrices van de Special Olympics. Die vinden volgend jaar plaats in de Dijlestad.

Tijdens het Hemelvaartsweekend volgend jaar vindt in sport- en recreatiedomein De Nekker in Mechelen de Belgische editie van de Special Olympics plaats. Dat is een groot sportevenement voor mensen met een mentale beperking. Om de Special Olympics extra in de kijker te zetten, bracht K3 woensdag een bezoekje aan school BA De Beemden. De meisjes maakten er meteen kennis met enkele atleten.

De K3’tjes zijn de nieuwe ambassadrices van de Special Olympics. “K3 staat sowieso voor gelijkheid, toegankelijkheid en inclusie en we zetten ons wel vaker in voor maatschappelijke thema’s”, zeggen Marthe en Julia. Hanne bleef thuis omwille van haar zwangerschap. “Maar het toeval wil dat er met Vleugels en Kampioen twee nummers op ons nieuwe album staan die perfect bij de gedachte van de Special Olympics passen. Zeker bij Kampioen is dat het geval. Het gaat over het feit dat iedereen altijd wel ergens een kampioen in is en dat je in jezelf moet geloven.”

“Dit spelletje drukte me even met de neus op de feiten. Ik heb niet zoveel talent voor badminton”, grapte Julia. — © Dirk Vertommen

De meisjes maakten van hun bezoek aan De Beemden gebruik om een partijtje badminton te spelen tegen enkele leerlingen die volgend jaar ook zelf zullen deelnemen aan de Special Olympics. “Het was leuk, maar wel moeilijk”, zeggen ze. Vooral Julia bleek het moeilijk te hebben met de soms harde en goed gemikte slagen van haar tegenspelers. “Het drukte me toch even met de neus op de feiten. Ik blijk helemaal niet zoveel talent te hebben voor badminton. Het was veel lastiger dan gedacht”, lacht ze.

Medailles

De leerlingen van BA De Beemden waren enthousiast dat ze met K3 mochten badmintonnen. “We vonden het heel erg leuk”, zeggen Yoran (19) en Montano (22), die in het verleden al meerdere keren deelnamen aan de Special Olympics en verschillende medailles veroverden. “We vonden dat de meisjes het ook heel goed hebben gedaan, al konden ze niet altijd terugslaan. Volgend jaar doen we zeker opnieuw mee aan de Special Olympics en we hopen opnieuw medailles te kunnen winnen.”

De meisjes van K3 brachten een bezoekje aan BA De Beemden. — © Dirk Vertommen

Voor voormalig KV Mechelen-speler Piet den Boer, die zich al vele jaren inzet voor G-sport en de Special Olympics, zijn de meisjes van K3 de gedroomde ambassadrices. “Ik ben als ambassadeur en als Mechelaar niet alleen trots dat K3 zich hiervoor wil inzetten, maar ook op het feit dat het evenement in onze stad kan plaatsvinden. Mechelen is een erg warme stad en ik ben ervan overtuigd dat we er de warmste Spelen ooit van kunnen maken. De atleten verdienen alle aandacht en applaus.”

Dat vindt ook Nele Druyts, directeur van BA De Beemden. “Het is een hele eer voor onze leerlingen dat K3 met hen een partijtje badminton wilde komen spelen”, zegt ze. “Het is echt een uniek moment waar ze enorm van genieten. Als school nemen we ieder jaar deel aan de Special Olympics. Dat het volgend jaar in onze eigen stad plaatsvindt, maakt het extra speciaal. Het worden zeker drie sportieve en feestelijke dagen.”