Lede/Wetteren

De ouders van J.U. (16) uit Lede reageren aangeslagen op de valse bommelding van afgelopen maandag waardoor de school Mariagaard in Wetteren werd ontruimd. Ze getuigen over hoe het account van hun zoon waarmee de bommelding werd verstuurd, werd gehackt. “De emotionele schade is op dit moment groot”, zeggen ze.