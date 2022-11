Zelenski blijft herhalen dat raket “Russisch” was, Biden spreekt opnieuw tegen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdagavond opnieuw verklaard dat de raket die insloeg in een Pools dorp, Russisch was. Volgens de Amerikaanse president Biden zijn daar geen bewijzen voor.

“Ik twijfel er niet aan dat die raket niet van ons was”, aldus Zelenski op de televisie woensdagavond. “Ik denk dat het een Russische raket was, conform aan het rapport van de Oekraïense militairen.”

De NAVO en Polen menen echter dat de dodelijke raketinslag waarschijnlijk het gevolg was van een ongeval met een Oekraïense luchtafweerraket. Toch is Rusland volgens hen verantwoordelijk voor de overlijdens.

Het Witte Huis bevestigt woensdag ook dat het “niets heeft gezien dat die hypothese tegenspreekt”. De raket die neergekomen is in Polen, was “naar alle waarschijnlijkheid” afkomstig van de Oekraïense luchtafweer, zei woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad Adrienne Watson in een persbericht. Ze stelt echter ook dat Rusland uiteindelijk verantwoordelijk is voor het incident, aangezien “Oekraïne het recht had om zich te verdedigen”.

Zelenski verklaarde woensdag nog dat hij geen bewijzen heeft gekregen van het Westen dat een Oekraïense raket zou gelanceerd zijn om een Russische kruisraket neer te schieten. Nochtans maakt Kiev deel uit van een internationale onderzoeksgroep naar het incident, stelde hij.

De Amerikaanse president Joe Biden kreeg donderdagochtend van journalisten een vraag over het feit dat Zelenski blijft ontkennen dat het om een Oekraïense luchtafweerraket ging. “Dat is niet het bewijs”, zei Biden daarop.