Beruchte Nederlandse talkshow steekt de draak met concurrent ‘Jinek’: plots duikt stripper op in het programma

Het Nederlandse praatprogramma ‘Jinek’ werd in korte tijd al drie keer verstoord door actievoerders. Terwijl presentatrice Eva Jinek daar woensdagavond een ernstige verklaring over gaf – “Dit mag niet gebeuren” – stak de concurrentie er de draak mee. In praatprogramma ‘Vandaag inside’ dook geen activist in geel hesje maar in witte lingerie op.

Dat het haar geloofwaardigheid aantast, was de kritiek. Praatprogramma Jinek - zowat de Nederlandse tegenhanger van De Afspraak, maar dan met publiek in de zaal - werd de voorbije weken drie keer opgeschrikt door actievoerders. Dinsdag waren het nog gele hesjes, in een statement tegen het WK in Qatar. Géén opgezet spel, benadrukte Eva Jinek. “Wij en ikzelf zouden nooit meewerken aan een vooropgezet plan. Dat hebben wij nog nooit gedaan, ook nu niet. Los daarvan: dit mag niet gebeuren. Wij zijn verantwoordelijk voor alles wat in deze studio gebeurt.”

Ondertussen waren ze zich bij de concurrenten van Vandaag Inside lekker vrolijk aan het maken over die frequente verstoringen bij Jinek. Net tijdens de verklaring van Eva Jinek dook bij hen in het publiek een vrouwelijke stripper op. Ze was te zien achter de presentator, gehuld in niets dan witte lingerie.

“Wat, was dit een activist?”, zei één van de presentatoren daarop. “Die hadden we uitgenodigd! We dachten: we nodigen ook een keer een activist uit.” En Johan Derksen, die andere presentator: “Kijk, dit is tenminste spontane tv, bij Jinek wordt dat afgesproken van tevoren.”