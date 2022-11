Laura Tesoro zal nieuwe versie van de ‘Soundmix Show’ presenteren op VTM

Met Starstruck moet het showgehalte van de gemiddelde tv-talentenjacht omhoog. VTM pakt volgend jaar uit met een nieuwe muziekcompetitie die geïnspireerd is op de Soundmix Show, het programma datbegin jaren negentig verscheen op VTM en werd het gepresenteerd door Bart Kaëll. In het programma werden onder anderen ­Kathleen ‘K3’ Aerts, Christoff en Lisa del Bo ontdekt.

In Starstruck zullen doodgewone Vlamingen getransformeerd worden in hun idolen. Denk aan Beyconé, Amy Winehouse, Justin Bieber en Harry Styles bijvoorbeeld. Zij moeten op het podium één wereldhit brengen als trio. Vervolgens moeten ze al hun inlevingsvermogen bovenhalen, want het volledige plaatje moet kloppen. Van de stem tot de looks en de typische gedragingen van die artiest. Na de optredens beslist een panel van vier experts welke vier artiesten het tegen elkaar moeten opnemen in de sing-off. Slechts twee van hen stoten door naar de grote finaleweek waarbij ze nog één keer in de huid van hun grote idool kruipen.

De opnames van het nieuwe programma zijn volop aan de gang en Laura Tesoro neemt de presentatie op zich. “Starstruck wordt een geweldige show met alles erop en eraan. Het gaat over passie voor muziek, dus ik ga me daar heel erg thuis voelen. Het wordt ook de eerste, grote shiny floor show die ik alleen mag presenteren. Dat ik dat vertrouwen krijg, is onbeschrijfelijk. Ik heb er waanzinnig veel zin in!”, zegt Tesoro.

Wie in het panel ‘experts’ zal zitten, wordt momenteel nog geheim gehouden. Het programma zal volgend jaar op tv komen. (sgg)