Onzeker of Canadese sterspeler Alphonso Davies erbij is tegen Rode Duivels: nieuw onderzoek moet meer duidelijkheid brengen

Het is onzeker of Canada in de openingsmatch van onze Rode Duivels op het WK een beroep zal kunnen doen op Alphonso Davies, de pijlsnelle linkerflankspeler van Bayern München en de absolute sterspeler van Canada. Hij zal er vandaag niet bij zijn in de oefenmatch tegen Japan en wordt “eind deze week” opnieuw onderzocht, aldus de Franse sportkrant L’Equipe. In samenspraak met Bayern München wordt dan beslist of hij überhaupt kan deelnemen aan het WK.