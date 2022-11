Belgisch duo leidt na de tweede nacht in Zesdaagse Gent, Keisse volgt op één ronde en alweer twee records gebroken

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys zijn de leiders na de tweede nacht van de 81ste Zesdaagse van Gent die dinsdag van start ging in ‘t Kuipke. Het Belgische tweetal totaliseerde 128 punten. In dezelfde ronde staat het Belgisch-Nederlandse duo Fabio Van Den Bossche met Yoeri Havik. Zij sprokkelden 123 punten.

Op één ronde volgen vier koppels. Dat zijn de Nederlanders Vincent Hoppezak/Philip Heijnen (110 punten), Jules Hesters met de Duitser Tim Torn Teutenberg (95 punten), de Belgen Iljo Keisse/Jasper De Buyst (63 punten) en de Duitse Europese kampioenen ploegkoers Roger Kluge met Theo Reinhardt (34 punten). De rest van het deelnemersveld volgt reeds op twee of meerdere ronden.

Twee nieuwe records

De tweede dag van de Gentse Zesdaagse leverde ook twee nieuwe records op. Eerst was het de beurt aan Lindsay De Vylder om zich de geschiedenis in te fietsen tijdens de baanronde. Na vijf jaar deed De Vylder, gesteund door Robbe Ghys, beter Moreno De Pauw die destijds gelanceerd werd door Kenny De Ketele in het Gentse Kuipke. De Vylder legde het rondje af in 8”406, het vorige record was 8”433.

Nadien verbeterde het Belgisch-Nederlandse koppel Tuur Dens met Jan Willem van Schip opnieuw het baanrecord in ‘t Kuipke op de 500 meter. Zij hadden tijdens de openingsavond van de 81e Genste zesdaagse de 500 meter al afgelegd in een tijd van 26.496 en klopten zo het oude baanrecord (26.595) dat sinds 16 november 2017 op naam van Moreno De Pauw en Kenny De Ketele stond. Woensdagnacht reden Tuur Dens en Jan Willem van Schip de 500 meter in een tijd van 26.464 en stelden zo hun eigen record scherp.

Stand:

1. Lindsay De Vylder (Bel)/Robbe Ghys (Bel) 128 punten

2. Fabio Van Den Bossche (Bel)/Yoeri Havik (Ned) 123

Op 1 ronde:

3. Vincent Hoppezak (Ned)/Philip Heynen (Ned) 110

4. Jules Hesters (Bel)/Tim Torn Teutenberg (Dui) 95

5. Iljo Keisse (Bel)/Jasper De Buyst (Bel) 63

6. Roger Kluge (Dui)/Theo Reinhardt (Dui) 34

Op 2 ronden:

7. Ethan Hayter (GBr)/Fred Wright (GBr) 59

Op 4 ronden:

8. Tuur Dens (Bel)/Jan Willem van Schip (Ned) 96

Op 10 ronden:

9. Gianluca Pollefliet (Bel)/Noah Vandenbranden (Bel) 49

Op 14 ronden:

10. Brent Van Mulders (Bel)/Matias Malmberg (Den) 27

Op 15 ronden:

11. Gerben Thijsen (Bel)/Julius Johansen (Den) 14

Op 17 ronden:

12. Stijn Steels (Bel)/Silvan Dillier (Zwi) 42

