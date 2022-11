Mick Schumacher verliest racezitje in de Formule 1, Nico Hulkenberg vervangt hem

Mick Schumacher moest al langer vrezen dat hij zijn racezitje bij het Haas F1 team zou verliezen. Die vrees is nu dus werkelijkheid geworden want het Haas F1 team heeft Nico Hulkenberg als tweede rijder bevestigd voor 2023.

Hulkenberg zal samen met Kevin Magnussen, die begin dit seizoen de aan de kant geschoven Rus Nikita Mazepin verving, het rijdersduo vormen. Daardoor dus geen Mick Schumacher op de startgrid van de Formule 1 volgend jaar, al hoeft dat nog niet het einde van de F1-carrière van Schumacher betekenen.

Elders test- of reserverijder?

Mogelijk neemt de 23-jarige zoon van Michael Schumacher bij een ander F1-team de rol van test- of reserverijder op zich. Eind 2023 lopen heel wat contracten van F1-piloten ten einde en maakt Schumacher dus mogelijk kans om terug te keren naar de Formule 1.

Nico Hulkenberg, die reeds meer dan 180 F1-races op zijn palmares heeft staan, is uiteraard erg blij dat hij opnieuw een volwaardige F1-piloot is. Begin dit seizoen viel Hulkenberg nog tijdens de eerste twee races van het seizoen in voor Sebastian Vettel toen die forfait moest geven omwille van een besmetting met het coronavirus.

(F1journaal.be)