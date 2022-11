NASA deelt eerste beelden van aarde vanuit de ruimte gemaakt door Orion

De eerste grote stap is gezet in de poging van het Amerikaanse ruimteprogramma NASA om opnieuw een mens op de maan te zetten. De Orioncapsule, die gemonteerd was op een de krachtigste draagraket die momenteel bestaat, ging woensdag de lucht in. Die capsule moet in 25,5 dag rond de maan vliegen en daarna op 11 december opnieuw naar de aarde keren.

De capsule is gebouwd om mensen mee aan boord te nemen, maar tijdens de Artemis I-missie blijft die toch nog onbemand. NASA stuurde enkel Commander Moonikin Campos mee. Dat is een mannequin die volledig uitgedost werd in een ruimtepak en mee de tocht rond de maan zal maken.

LEES OOK. Nieuwe megaraket van Nasa voor het eerst gelanceerd naar maan

Na deze missie volgt een volgende stap: Artemis II. Dat wordt een bemande vlucht die een rondje rond de maan maakt. Deze missie staat gepland voor mei 2024. Daarna is het de beurt aan Artemis III. Deze maanmissie moet rond 2025 voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan brengen.

Het is de bedoeling dat Orion een afstand van 2 miljoen kilometer aflegt en daarmee is het de langste ruimtevlucht die een bemande vlucht ooit zou maken. Aan boord zijn er zestien camera’s die zowel de astronauten in de capsule in de gaten moeten houden tijdens de ruimtereis, maar ook beelden kunnen maken van wat er rondom het ruimtetuig gebeurt.

Die eerste beelden heeft NASA nu met de wereld gedeeld. Ze deelden een beeld van Commander Moonikin Campos in de capsule en enkele beelden van planeet aarde vanuit de ruimte.

Commander Moonikin Campos in de Orioncapsule. — © AP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)