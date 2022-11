Ruim helft landbouwgronden dreigt kleiner te worden in Vlaanderen

De boerenorganisaties en natuurbewegingen buigen zich over een nieuw mestactieplan, het zevende sinds begin jaren 2000. In dat MAP7 komen alle maatregelen die moeten worden genomen om overbemesting tegen te gaan samen. Zo moet de waterkwaliteit in Vlaanderen verbeteren.

Een van de elementen die op tafel liggen is het uitbreiden van de teeltvrije stroken rond alle waterlopen. Vandaag moeten telers minstens 1 meter afstand houden van rivieren, beken en grachten. In zo’n bufferzone mag je als landbouwer de grond niet bewerken.

LEES OOK. Hoe een piepkleine beroepsgroep een van de machtigste lobbymachines achter zich heeft

Hoe breder de bufferstroken, hoe groter de impact. Uit dataonderzoek van De Tijd blijkt dat bij buffers van 6 meter breed, de afstand die minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) suggereerde, bijna 30.000 hectare landbouwgrond uit productie wordt genomen. Dat is zo’n 25.000 hectare meer dan bij de stroken van 1 meter, en 4,4 procent van het landbouwareaal.

De brede teeltvrije zones knippen in zes op de tien landbouwpercelen. Vaak beperkt, maar soms aanzienlijk. Bijna een op de vijf percelen wordt minstens 10 procent kleiner. Iets meer dan 4 procent verliest een kwart of meer van de oppervlakte. Door de forse versnippering zijn vooral kleine percelen de dupe.