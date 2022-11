Nipte zege voor Roeselare, Menen opnieuw kansloos in Champions League

Het werd meer dan twee uur zwoegen en zweten voor Roeselare om de al even nipte als noodzakelijke zege te pakken in Lissabon. De buren uit Menen speelden noodgedwongen - hun eigen Vaubanzaal voldoet niet aan de eisen in de Champions League - in de Roeselaarse Tomabelhal maar konden zoals verwacht weinig inbrengen tegen de overmacht van titelhouder Kedzierzyn.

BENFICA LISSABON - KNACK ROESELARE 2-3

Bij 19-21 in de vierde set wenkten de 1-3-zege en de drie punten voor Roeselare maar in die cruciale fase werd Knack genekt door enkele eigen onzuiverheden en het sterke Portugese blok. Na twee uur stond de 2-2 op het scorebord en moest een tiebreak uitsluitsel brengen.

Beide evenwaardige ploegen losten elkaar van geen vin in een spannende en hoogstaande partij. Bij de bezoekers scoorde opposite Kourkatsev de meeste punten maar aan de overkant haalden vooral receptie-hoekspeler Oliveira en opposite Gaspar al even scherp uit. Roeselare boog een 1-0 achterstand (25-23) om in een 2-1 voorsprong (24-26 en 23-25) maar kon de tiebreak dus nietAhyi, vermijden.

In die vijfde set sloeg Knack na 7-7 de beslissende 7-13-kloof dankzij Tammearu die snoeihard uithaalde van achter de opslaglijn. Coolman bezorgde Roeselare de matchbal en een outaanval van Lissabon bezorgde de Belgen de eerste zege en twee punten in de Champions League. (id)

SETSTANDEN: 25-23, 24-26, 23-25, 25-22, 9-15

ROESELARE: D’Hulst (1), Kourkatsev (24), Coolman (14), Fasteland (16), Verhanneman (10) en Tammearu (13); libero: Deroey. Kwamen in: Achyi, Rotty en

Depovere.

MENEN-KEDZIERZYN 0-3

Uiteraard was het Poolse Kedzierzyn-Kozle - winnaar van de vorige twee edities van de Champions Leageu - een maat te groot voor de Belgische vicekampioen. Menen vocht voor wat het waard was en kreeg zowel in de tweede als in de derde set de dubbele cijfers op het scorebord. Meer zat er niet in voor Decospan tegen een veel te sterke tegenstander. (id)

SETSTANDEN: 17-25, 22-25, 21-25

MENEN: Van Hoyweghen (2), Kindt (11), Sinnesael (10), Van de Velde (9), Hänninen (6) en Capet (3); libero: Stuer. Kwamen in: Dermaux en Vanneste (1).