Delfine Persoon moet langer dan voorzien wachten op wereldtitelgevecht

Delfine Persoon (37) moet langer dan voorzien wachten op een wereldtitelgevecht bij de WBC.

Onlangs sloeg ze in Dubai Ikram Kermat ko in de eerste ronde, maar omdat de ref te laat ingreep nadat Persoon nog een tik had uitgedeeld nadat Kerwat op de knieën zat, werd er noch een winnaar, noch een verliezer uitgeroepen. Persoon bleef uitdaagster van de titelverdedigster bij de superpluimgewichten, Alycia Baumgardner.

Nu heeft de WBA de Zuid-Koreaanse Hyunmi Choi, wereldkampioene van die boksbond, toestemming gegeven om tegen Baumgardner te vechten voor zowel WBC, WBO, IBF als WBA. Eddie Hearn, manager van beiden, moet een overeenkomst vinden wat plaats en beurzen betreft. Zo niet wordt de kamp toegewezen aan de hoogste bieder. Zover komt het wellicht niet, want Hearn trekt aan de touwtjes via Matchroom, dat via pay-tv en reclame-inkomsten centen genereert. Persoon kan ten vroegste ergens volgend jaar voor een wereldtitel boksen. (rl)