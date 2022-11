Dortmund-spits Sébastien Haller moet weer onder het mes om tumor definitief te laten verwijderen: “De strijd is nog niet voorbij”

Dortmund-aanvaller Sébastien Haller, die lijdt aan teelbalkanker, moet een tweede operatie ondergaan. “Die is nodig om eindelijk deze tumor te verwijderen die me van het veld houdt”, zo maakte de Ivoriaanse international woensdag bekend op sociale media. “De strijd is nog niet voorbij”, aldus de 28-jarige Haller.

Borussia Dortmund reageerde op Twitter. “We wensen je veel sterkte, Seb! Blijf sterk!” Bij Haller, die deze zomer overkwam van Ajax, werd tijdens de voorbereiding een teelbaltumor vastgesteld. Sebastian Kehl, sportief directeur bij Dortmund, heeft onlangs gezegd dat er nog geen concreet plan was voor de comeback van de aanvaller. “We kunnen nog geen vaste datum noemen,”, aldus Kehl.

Haller werkte eind oktober een training af op het terrein van zijn voormalige club Ajax, waardoor de speculaties over een mogelijke comeback werden aangewakkerd. Hij had eerder in een interview met de UEFA gezegd dat als hij niet nog een operatie nodig had, het zelfs vrij snel zou kunnen gaan met zijn revalidatie. Nu zal Haller toch weer onder het mes moeten.

