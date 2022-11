Nieuwe data voor twee thuismatchen van Filou Oostende, Antwerp Giants komt een week later op bezoek

Oostende en Antwerp Giants bekampen mekaar tweemaal in vier dagen Filou Oostende heeft twee thuiswedstrijden uit de eerste week van december naar een andere datum verschoven.

Dat de topper tegen Antwerp Giants op de voorziene datum, woensdag 7 december, niet kan doorgaan, was al langer geweten. Filou Oostende speelt daags voordien, dinsdag 6 december, immers op de voorlaatste speeldag van de poulefase van de Champions League in Istanbul tegen Galatasaray. De nieuwe datum is nu bepaald.

Filou Oostende-Antwerp Giants heeft plaats op zondag 12 februari om 15 uur. Zo zien beide topclubs mekaar tweemaal in vier dagen. De op de eerste speeldag (begin oktober) uitgestelde match Antwerp Giants-Filou Oostende is verplaatst naar woensdag 15 februari om 20 uur. Zo hebben beide klassiekers in de laatste week van de nationale competitiefase van de BNXT League plaats.

Door de drukke kalender is de terugmatch om de beker van België tussen Filou Oostende en Limburg United verschoven van zondagnamiddag 11 december naar dinsdagavond 13 december om 20.30 uur.