Zjef Ceunen mikt op goed resultaat in thuiswedstrijd

Voor schilderachtige feeërieke plaatjes zullen de atleten geen tijd hebben op het licht hellende en tegelijk uitputtende parcours in Noord-Limburg. Maar voor lokaal atleet Zjef Ceunen wordt het zondag misschien ‘a walk in the park’, want het lid van de organiserende club SACN is hoogstwaarschijnlijk topfavoriet bij de juniores en ziet deze cross als een opstapje naar een scherpere vorm voor de CrossCup in Roeselare en wie weet het Europees kampioenschap in Turijn. “Eerst zien welke concurrenten er zondag zullen opdagen, maar dat ik voor de winst en/of de ereplaatsen zal strijden moet binnen mijn mogelijkheden liggen.”

Vierde

De tweedejaarsjunior heeft iets met de vierde plek. Zowel vorig seizoen op de slotmanche van de CrossCup, op het BK in Brussel als de openingswedstrijd van het huidige seizoen in Mol viel hij net naast het podium. Telkens met een apart verhaal. “Op het BK heb ik gegokt en verloren. Ik ben er als een speer vandoor gegaan om topfavoriet Noah Konté zenuwachtig te maken. Het lukte niet want hij trapte niet in mijn val. Tegelijk had ik gehoopt een tijdje met hem mee te gaan voor een eventuele ereplaats, maar ik had te zeer op mijn adem getrapt. In Mol liep ik als tweede totdat ik pardoes viel in een lichte afdaling. Ik denkt dat ik me letterlijk voorbij aan het lopen was. Het ging toen wel heel snel.”

“Pelt betekent zondag de laatste test voor de CrossCup in Roeselare van één week later. De winnaar mag naar het Europees kampioenschap veldlopen in Turijn gaan. Misschien worden ook de nummers twee, drie en vier geselecteerd. Ik mik op één van die plaatsjes.”