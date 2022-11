Het speelgoed staat er nog, maar kinderopvang ’t (B)engeltje is definitief gesloten._ — © Peter Malaise

Ze hebben hun nek uitgestoken, Ann Willems en Marie Quy. Allebei werkten ze elf jaar geleden in ’t (B)engeltje in Oudenaarde, allebei stonden ze versteld van de misstanden die ze er zagen, en allebei dienden ze klacht in. Maar elf jaar lang gebeurde er niets. Tot de crèche vorige week plots moest sluiten. “Veel te laat”, vinden ze.