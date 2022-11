Engelse voetbalbond klaagt Brentford-aanvaller Ivan Toney aan voor overtreden gokregels

De Engelse krant Daily Mail berichtte eerder deze maand dat er een onderzoek van zeven maanden liep naar Toney, vanwege verdenkingen van gokken in de tijd voordat hij voor Brentford speelde. Daarin werd ook gezegd dat er geen signalen waren dat Toney op eigen wedstrijden had gegokt.

Brentford liet weten dat het is ingelicht dat Toney, die sinds 2020 uitkomt voor de club, is aangeklaagd voor “het breken van FA-regel E8”.

“De club is in overleg met Ivan en zijn juridische vertegenwoordiger over deze zaak en deze gesprekken zullen privé blijven. We zullen verder geen commentaar geven tot de zaak is afgerond.”

Toney werd ondanks de goede prestaties van de afgelopen weken niet geselecteerd door Gareth Southgate voor het WK in Qatar.