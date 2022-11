Herk-de-Stad/Paderne

Entrecolinas. Tussen de heuvels. Zo heet de B&B die de Herkse Annick Truyens uitbaat in de Portugese Algarve. “Mensen genieten hier van de rust en de natuur tussen de sinaasappelgaarden. De kans is reëel dat mijn man en ik hier later oud zullen worden.”