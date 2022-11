Kinderpsychiater Binu Singh: “Mijn advies is: gooi het huis plat en begin opnieuw. Dat is zelfs goedkoper. Nu wordt er bij elk incident een kot bijgebouwd. Iedereen weet dat het zo niet verder kan.” — © Kristof Vadino

Brussel/Leuven

De mistoestanden in de kinderopvang vragen om dringende ingrepen. “We kunnen blijven aanmodderen, of we kunnen helemaal opnieuw beginnen”, zegt kinderpsychiater Binu Singh.