CLG-Trans in Beervelde — © Laura Moens

Zes werknemers van een groot transportbedrijf zijn woensdag gearresteerd na de dood van een Russische mazoutdief in Beervelde. Nadat ze de inbreker betrapt en gevat hadden, hielden ze hem in bedwang. Maar toen de politie ter plekke kwam bleek de man overleden, mogelijk gestikt omdat hij zand in zijn mond gestopt kreeg.