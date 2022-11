Zeilster Emma Plasschaert sluit openingsdag EK af op zevende stek: “Beschouw dit als mijn eerste race van 2023”

William De Smet en Wannes Van Laer in de top 20, Emma Plasschaert op 7. De Belgische deelnemers kenden in heel wisselende weeromstandigheden een behoorlijke openingsdag in het open Europees kampioenschap zeilen in de ILCA-klasse.

Onder heel wisselende omstandigheden, vooral door een niet stabiele wind, had de openingsdag van het open Europees kampioenschap zeilen in de ILCA-klasse voor de kust van het Zuid-Franse Hyères plaats. Op die eerste dag in de ILCA 6-klasse zeilde Emma Plasschaert, die vorige maand brons behaalde op het wereldkampioenschap in Houston (USA), een vijfde en een achtste plaats. Hiermee is ze zevende in de tussenstand na de eerste van zes kampioenschapsdagen. De Poolse Agata Barwinska, die de tweede race won en in de eerste race als vierde eindigde, prijkt na deze openingsdag aan de leiding. Eline Verstraeten boekte een 39ste en een 28ste plaats en is als 66ste gerangschikt. Voor Plasschaert is het EK geen prioriteit. “Ik beschouw het Europees kampioenschap als mijn eerste race van 2023, dat een cruciaal jaar wordt met het oog op de Olympische Spelen van 2024”, merkt de zeilster uit Oostende op.

Bij de mannen zijn William De Smet en Wannes Van Laer in de ILCA 7-klasse respectievelijk zestiende en negentiende gerangschikt na twee reeksen. Beiden behaalden een vierde plaats in één van de twee races op de eerste dag. De Smet voegde daaraan een elfde plaats toe, Van Laer haalde nog een twaalde positie. De Nederlander Duko Bos voert de rangschikking in deze categorie aan.

Het open Europees kampioenschap duurt zes dagen en eindigt maandag 21 november.