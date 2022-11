Elf pagina’s vol incidenten, en toch kon Myriam B. nieuwe crèches starten

Al in 2010 verscheen er een vernietigend verslag over het kinderdagverblijf van Myriam B. Toch kon ze nadien nieuwe kinderdagverblijven starten. Eén daarvan, Mippie en Moppie 2 in Keerbergen, moest maandag sluiten na een onrustwekkende melding van een kindje dat vastgebonden werd met duct tape. Wij konden het oude inspectieverslag, dat 11 pagina’s telde, inkijken en spraken een voormalige stagiaire.