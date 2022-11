Wrevel over Kiev en NAVO komt toch dichterbij: raketinslag Polen blijft niet zonder gevolgen

Europa en de wereld haalden woensdag opgelucht adem. De explosie die aan twee mensen het leven kostte in Przewodów, net over de Pools-Oekraïense grens, was niet het gevolg van een Russische aanval. De geruststellende boodschap kwam van de Poolse president Andrzej Duda. Waarschijnlijk was de oorzaak een uit koers geraakte Oekraïense luchtdoelraket. Een grote escalatie door een aanval op een NAVO-land is vermeden. Het “ongeluk” zal wel gevolgen hebben.