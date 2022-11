De meeste centen, fans én tweets – bijna 9.000 per seconde. Waar Beyoncé (41) komt, sneuvelen records. Ook op de Grammy’s. Daar is ze al de meest gevierde vrouw ooit en maakt ze straks opnieuw kans op negen awards. In totaal werd Queen B zo al 88 keer genomineerd. Even vaak als… haar echtgenoot Jay-Z. Goed voor een vermelding in het Guinness Book, haar twintigste al.