“Terroristen” op motoren schieten vijf agenten en betogers dood in Iran

In het zuidwesten van Iran hebben onbekenden vijf mensen doodgeschoten, melden Iraanse staatsmedia woensdag. Het officiële persagentschap Irna heeft het over “terroristen” op twee motoren die het vuur openden op betogers en agenten.

De schietpartij vond plaats in de stad Izeh, in de provincie Khoezistan. Er zouden ook tien mensen gewond geraakt zijn. De omstandigheden van het incident zijn nog niet uitgeklaard. Het is ook niet duidelijk of er een verband is met de al wekenlange protesten tegen het Iraanse regime. Die braken uit na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september, na een arrestatie door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften geschonden zou hebben.

Eind oktober vond er een aanslag plaats op een moskee in de stad Shiraz, in het zuiden van Iran. Daarbij vielen zeker dertien doden. Terreurmilitie Islamitische Staat claimde de verantwoordelijkheid voor de aanslag.