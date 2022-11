Honderden mensen betuigen eer aan Lola (12) op witte mars in Parijs

Honderden mensen, onder wie veel scholieren, zijn woensdag in Parijs bijeengekomen rond het gezin van Lola. Het 12-jarige meisje werd op 14 oktober om het leven gebracht en dood in een koffer teruggevonden. In stilte stapten de mensen naar de plaats waar het kind gewurgd werd.

Op uitdrukkelijk verzoek van de ouders van Lola was geen enkel politiek of officieel kenteken te zien in de stoet. Bij het stadhuis nam de moeder van het meisje voor het eerst het woord. “In deze moeilijke momenten, van extreem geweld, komt het beste in aanraking met het slechtste”, zei ze. “Het beste, dat zijn jullie die hier aanwezig zijn, dat is de solidariteit, de broederlijkheid waarmee we nog kunnen geloven in de waarden die ons verenigen. Het slechtste is het gebruik van het beeld van onze dochter voor mercantiele of politieke doeleinden.”

© EPA-EFE

De hoofdverdachte werd op 18 oktober aangehouden wegens “doodslag” en “verkrachting met verzwarende omstandigheden”. De 24-jarige Algerijnse vrouw had een bevel gekregen het Franse grondgebied te verlaten, wat een polemiek aan de rechterzijde en bij extreemrechts uitlokte, die de machthebbers een slecht beheer van de irreguliere immigratie verweten.

© EPA-EFE

De Franse regering had deze “politieke recuperatie” als “onfatsoenlijk” afgedaan. De familie had herhaaldelijk gevraagd “meteen op te houden” met het gebruik van de naam en afbeelding van hun dochter voor politieke doeleinden.