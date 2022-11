Bondscoach Kenny De Ketele ziet een wissel van de wacht op de piste: “Laat de jeugd in de Toekomstzesdaagse maar zijn ding doen”

Kenny De Ketele tekent zes dagen present in ‘t Kuipke. De laatste winnaar van de Gentse zesdaagse zag vooral een nerveuze dag, opgeschrikt door valpartijen. De bondscoach van de piste houdt ook de Toekomstzesdaagse in het oog.

“Er is een wissel van de wacht gekomen. De oudere en vaste koppels die de hele rimram aan zesdaagsen van weleer afschuimden zijn verdwenen. Er zijn trouwens niet zoveel echte zesdaagsen meer. En dan zijn er nu die jonge renners die hun stempel willen drukken, zich willen laten opmerken. Ik liep gisteren voor de start van de zesdaagse rond in de rennerskwartieren. Je voelde er de zenuwachtigheid en de spanning heersen. Vraag is ook waar die jonge garde nog de ervaring van de zesdaagsen kan opdoen? Die evenementen zijn bijna uitgestorven. Bovendien is de piste in ‘t Kuipke super technisch. Die valpartijen zijn niet het gevolg van het nerveuze gedoe maar wel van individuele fouten”, meldde De Ketele.

Zes ploegen staan na de eerste dag nog in dezelfde ronde. De favorieten houden elkaar strak in de gaten. “Die eerste ploegkoers werd, door omstandigheden, in twee delen afgewerkt. Die gaf nog geen echt beeld van de waarden tussen de verschillende teams. Vrijdag staat er een ploegkoers over één uur op het programma. Dan gaat men de kaarten schudden voor wat later volgt. Let wel, de punten die nu behaald worden leveren ook bonusronden op en zijn dus ook belangrijk. De tweede ploegkoers werd een beetje met de handrem opgereden, zeker na die zware valpartij van Stijn Steels. Die eerste nummers werden aan een razend hoog tempo gereden. Je moet je als renner aanpassen aan het gebeuren wat de zesdaagse toch is.”