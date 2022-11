De gevels van Oud Oteren in Neeroeteren fonkelen hartverwarmende kerst op het Scholtisplein. — © Mark DREESEN/RR

MAASEIK

In Neeroeteren is het nu al volop kerst: de eigenaars van café-restaurant Oud-Oteren in hartje Neeroeteren hebben hun zaak omgetoverd tot een enorm kerstdecor.