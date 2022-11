Egypte rekent op Elneny, Trezeguet en Mo Salah voor oefenduel tegen Rode Duivels: “We wilden een stevige uitdaging”

De sterspelers Mo Salah (Liverpool), Mohamed Elneny (Arsenal) en Mahmoud Trezeguet (Trabzonspor, ex-Anderlecht en -Moeskroen) zitten in de 24-koppige selectie van de Egyptische bondscoach Rui Vitoria voor het oefenduel tegen de Rode Duivels van vrijdag (16.00u Belgische tijd) in Koeweit. Onze landgenoten oefenen nog een laatste keer voor ze aan hun WK-campagne beginnen. Egypte is er niet bij in Qatar.

De Belgen werken tegen de Farao’s hun enige oefeninterland af in hun voorbereiding op het WK, dat twee dagen later in Doha op gang wordt getrapt. Voor Egypte is het slechts een trainingskamp, want zij konden zich niet kwalificeren voor Qatar. In februari haalden ze wel nog de finale van de Africa Cup, maar die verloren ze van Senegal. Anderhalve maand later grepen ze alweer tegen Senegal naast de WK-kwalificatie. Sindsdien laten ze wisselvallige resultaten noteren, met onlangs wel twee zeges in oefeninterlands: tegen Niger en Liberia werd er telkens met 3-0 gewonnen.

“Het duel met België wordt lastig, want zij staan op de tweede plaats op de FIFA-ranking”, vertelde Vitoria eerder aan Egyptische media. “We hadden voor een makkelijkere tegenstander kunnen kiezen, maar we wilden echt een stevige uitdaging.”

Egypte in het voordeel

Ook vier jaar geleden werd er in aanloop naar het WK een oefeninterland afgewerkt tegen Egypte. In het Koning Boudewijnstadion werd er toen met 3-0 gewonnen, na doelpunten van Romelu Lukaku, Eden Hazard en Marouane Fellaini. Het wordt nog maar de vierde confrontatie tussen beide landen. Verrassend genoeg staat de stand met 2-1 in het voordeel van de Egyptenaren. Zowel in maart 1999 (0-1) als in februari 2005 (4-0) trokken ze in een oefeninterland aan het langste eind. Tot een match met inzet tussen beide landen kwam het nog nooit.

Na de oefeninterland vliegt de selectie door naar het basiskamp in Qatar. Vijf dagen later volgt immers al de eerste groepswedstrijd tegen Canada. De Rode Duivels openen hun WK woensdag 23 november tegen de Canadezen. Marokko is zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen donderdag 1 december vicewereldkampioen Kroatië partij. De wedstrijden tegen Canada en Kroatië worden in het Ahmad Bin Ali-stadion in Al Rayyan afgewerkt, die tegen Marokko in het Al Thumama-stadion in Doha.