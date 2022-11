Vijf vragen voor Leandro Trossard: “Als zoontje het vraagt, maak ik een nieuw zegegebaar”

1. Wat vond je van Eden Hazards uitspraak, die zei dat jij het misschien meer verdient om in de basis te staan?

Trossard: “Leuk om dat van hem te horen, maar hij stelt de ploeg niet op, hé. Natuurlijk zou ik graag spelen, maar de keuze is aan de bondscoach. Ik kan niet meer doen dan klaar zijn. We zullen zien of de trainer vrijdag tegen Egypte eerder een mix van spelers aan de aftrap zal brengen of voor zijn WK-typeploeg zal gaan.”

2. Is jouw status binnen de groep veranderd door je sterke prestaties?

“Ja, toch wel. Het een komt met het ander. Ik heb de voorbije jaren veel progressie gemaakt en als je sterk presteert in de Premier League wordt dat opgemerkt en gewaardeerd.”

3. De bondscoach zegt dat je nog een volgende stap moet zetten op internationaal niveau. Begrijp je dat?

“Ik weet niet goed welke stap ik nog zou moeten zetten. Je moet ook de kans krijgen om je op dat niveau te tonen. Als je er kan staan in matchen tegen Manchester City of Liverpool, wil dat toch iets zeggen, want dat zijn topclubs in Europa.”

4. Knijp je jezelf hier in de wang? Want niet zo heel lang geleden speelde je nog bij Bocholt en Patro, nu sta je op het WK.

“Ik sta daar niet bij stil, maar vrienden en familie zeggen af en toe wel dat het allemaal heel snel is gegaan voor mij. Zij vinden ook dat ik moet starten op het WK, maar dat vinden familie en vrienden van de andere Rode Duivels natuurlijk ook.”

5. Wat vond je van Koning Filips imitatie van je brilletje?

“Vond ik wel mooi, de koning zag er heel relaxed uit. Of ik op het WK een nieuw gebaar ga maken na een doelpunt? Neen, het brilletje blijft. Of mijn zoontje zou moeten vragen om een ander zegegebaar te maken, dan verander ik nog. (lacht)”