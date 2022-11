Manchester United laat er geen gras over groeien! Gigantische foto van Cristiano Ronaldo niet langer te zien op Old Trafford

De afgelopen dagen werd er heel wat geschreven over het vernietigende interview van Cristiano Ronaldo bij Piers Morgan over zijn situatie bij Manchester United. Hoewel het volledige interview nog niet werd uitgezonden, lijkt Manchester United wel een einde te maken aan de samenwerking. Een gigantische afbeelding van de Portugese superster werd alvast van het stadion gehaald.

Terwijl Cristiano Ronaldo in het Midden-Oosten is voor het WK in Qatar, zindert zijn interview met Piers Morgan nog na in Manchester. Ronaldo haalde daarin vernietigend uit naar iedereen binnen United.

Afgelopen zomer wou de Portugees al vertrekken bij Manchester, maar nu lijkt zijn situatie toch onhoudbaar. Bij Manchester United lijken ze dat nu ook te beseffen. Een gigantische afbeelding op de flanken van Old Trafford werd alvast verwijderd. De kans dat Ronaldo na het WK nog terugkeert naar Manchester, lijkt dan ook met de dag kleiner te worden.