Rode Duivel Loïs Openda speelde ei zo na voor WK-tegenstander Marokko in Qatar: “Maar mijn keuze was al lang gemaakt”

Op 8 juni dit jaar in het Nations League-duel tegen Polen (6-1) versierde Loïs Openda zijn eerste van in totaal nog maar vier caps als Rode Duivel, maar het had ook anders kunnen uitdraaien. De 22-jarige aanvaller van de Franse eersteklasser RC Lens heeft immers de dubbele Belgisch-Marokkaanse nationaliteit en had dus zomaar voor Marokko, tegenstander van de Belgen in de groepsfase van het WK, kunnen uitkomen. "Er zijn contacten geweest”, aldus de spits.

Loïs Openda is een van de aanvallers in de WK-selectie van bondscoach Roberto Martinez. De spits brak vorig seizoen helemaal door bij het Nederlandse Vitesse en verzilverde die goede prestaties met een transfer naar het Franse RC Lens. Ook daar doet de spits het niet onaardig. Die goede prestaties leverde hem de interesse van de Marokkaanse nationale ploeg op. Openda, die de dubbele nationaliteit heeft, besliste echter om voor België te kiezen.

“Ik heb altijd voor België willen spelen, zoals ik ook bij de jeugd altijd gedaan heb. Met Marokko zijn er contacten geweest, maar mijn keuze was toen al lang gemaakt”, vertelde Openda woensdag tijdens het eerste persmoment van de Rode Duivels op Koeweitse bodem.

“Ik hield zeker rekening met een eventuele selectie voor dit WK, ook als Lukaku niet geblesseerd was geweest. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn eigen kwaliteiten. Het is indrukwekkend hier bij deze groep te zijn, want we staan vlak voor het WK. Met de coach heb ik nog niet gepraat, dat zal misschien wel voor de komende dagen zijn. We weten wat ons te doen staat.”

Door de kwetsuur van Big Rom stijgen de speelkansen van Openda, ook al is Michy Batshuayi zijn vaste stand-in. “Ik weet dat Michy in de pikorde vlak achter Romelu Lukaku komt. Maar je moet altijd klaar staan. Ik maak deel uit van deze groep van 26 spelers en dat is al een hele eer. Rom en Michy zijn hele complete aanvallers, ik kan vooral snelheid bijbrengen om de verdedigers in de problemen te brengen. Ik ben vooral een 9, maar ik kan ook op links en rechts voorin uit de voeten.”