Onze tv-tips: onbekend reisgebied, een afgelegen plek en Vlaamse fictie

Déjà vu

Play4, do, 21u

Een van de betere fictiereeksen van eigen bodem van de afgelopen jaren. Al moet je rekening houden met het niet evidente gegeven dat men aan tijdreizen doet. De reeks met Natali Broods is een bewerking van een Canadese reeks, over een vrouw die teruggaat in de tijd om allerhande problemen op de lossen en bevat een opvallende rol voor Xenia, dochter van kunstschilder Michaël Borremans. (tove)

Michael Palin: Into Iraq

Canvas, do, 21.20u

Hij werd wereldberoemd als lid van het collectief Monty Python, maar al sinds 1980 heeft Sir Michael Palin voor de Britse televisie meerdere bekroonde documentaires gemaakt. Hij reisde vaak de wereld rond. Voor zijn nieuwe serie trekt hij naar een land waar hij nog nooit is geweest, maar de aftrap van deze tocht naar Irak is een beroemd meer in het Oosten van Turkije. (tove)

Children of the mist

NPO2, do, 22.35u

Diem Ha Lee is een regisseur die in het verleden al vaak werd bekroond voor zijn werk. Voor deze aangrijpende documentaire trok hij naar de mistige bergen in het noorden van Vietnam, waar hij een poosje een twaalfjarige tiener volgt. Ze behoort tot een etnische minderheid. De documentairemaker botst op de grote verschillen tussen oude gebruiken en moderne waarden. (tove)