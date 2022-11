OEFENWEDSTRIJDEN. Duitsland kraakt pas in het slot de code van Oman, Argentinië houdt schietoefening

Argentinië houdt schietoefening tegen de Verenigde Arabische Emiraten

Argentinië begint als topfavoriet aan het WK voetbal en dat hebben ze in de Verenigde Arabische Emiraten geweten. De Argentijnen waren al bij de rust klaar met de Emiraten na doelpunten van Alvarez, Di Maria (2x) en Messi. Na de pauze zette Correa de 0-5-forfaitcijfers nog op het bord.

De Argentijnen openen dinsdag hun WK-campagne in Groep C met de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Daarna staan de wedstrijden tegen Mexico en Polen op de agenda.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© EPA-EFE

Polen trekt met positief gevoel naar Qatar

Polen, een van de opponenten van Argentinië op de Wereldbeker, kwam ook in actie vandaag. Tegen Chili moest het de hele wedstrijd ondergaan en kwam het zelfs een paar keer goed weg. Toen de wedstrijd op 0-0 leek uit te draaien, besloot Salernitana-spits Piatek om de Polen toch nog met een zege op zak richting de groepsfase te sturen.

Die opent het dinsdag meteen met een belangrijke wedstrijd tegen Mexico. Daarna staan de wedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Argentinië op het menu. Chili wist zich niet te kwalificeren voor het WK.

Slechte generale repetitie voor Iran tegen Tunesië

Maandag staat Iran voor zijn eerste opdracht op het WK. Het speelt dan meteen ook zijn zwaarste wedstrijd in Groep B tegen Engeland. Om in opperste conditie aan de aftrap te verschijnen tegen de Engelsen, speelde het vandaag een oefeninterland tegen Tunesië, dat dinsdag in Groep D zijn eerste wedstrijd tegen Denemarken afwerkt.

Toch zullen ze in Iran op een andere aanloop naar het WK gehoopt hebben. Tegen Tunesië verloor het met 2-0 na een strafschopdoelpunt van Sliti en een doelpunt van Ali Abdi. Iran moest in het slot nog met tien verder na rood voor Albolfazl Jalali.

Duitsland geraakt pas in het slot voorbij stug Oman

Ook Duitsland heeft zijn kans gegrepen om nog eens te oefen voor het WK. Met Oman kreeg Die Mannschaft op papier een makkelijke tegenstander tegenover zich. Maar ondanks een karrenvracht aan kansen en meer dan 70% van het balbezit, lukte het maar niet om de ban te breken tegen een stug Oman. Even leek het er zelf op dat Duitsland met een gelijkspel in de benen naar het WK Qatar zou moeten trekken. Niet het gewenste resultaat dus. Dat besefte ook Niclas Füllkrug. De spits van Werder Bremen mikte tien minuten voor tijd toch raak. En zo begint Duitsland toch met een positief resultaat aan zijn WK-campagne.

Die opent het volgende week woensdag tegen Japan. Daarna staat de kraker van Groep E tegen Spanje op het programma. De groepsfase afsluiten doen de Duitsers op 1 december tegen Costa Rica.

© REUTERS

WK-tegenstander Kroatië wint zuinig van Saoedi-Arabië

Kroatië heeft woensdagmiddag in een oefenwedstrijd met 0-1 gewonnen in en tegen Saoedi-Arabië, nog een WK-land. De vice-wereldkampioen die ook een tegenstander is van de Rode Duivels in de poulefase moest tot de 82e minuut wachten op het bevrijdende doelpunt van Andrej Kramaric. De aanvaller van Hoffenheim was halfweg de tweede helft ingevallen, net als sterspelers Luka Modric en Ivan Perisic.

Kroatië zit in groep F met België, Canada en Marokko. Kroatië begint het WK met een wedstrijd tegen Marokko volgende week woensdag 23 november. Op 1 december, op de derde speeldag in groep F, treffen de Kroaten dan de Rode Duivels. Saoedi-Arabië zit in groep C en start op dinsdag 22 november tegen Argentinië. Dan volgen ook Mexico en Polen.

© AFP

Ook de thuisblijvers oefenen tegen elkaar

Turkije en Schotland wisten zich niet te kwalificeren voor het WK in Qatar. Om toch wat wedstrijdritme op te doen besloten de twee landen elkaar te bekampen. In een gelijkopgaande wedstrijd kwam Turkije 2-0 voor nadat het in elke helft een keer wist te scoren. Na een uur voetbal bracht McGinn terug spanning in de partij, maar de Turken gaven de wedstrijd niet meer uit handen.

Nog op het programma vandaag

Mexico - Zweden 20.30u

Algerije - Mali 20.30u

Albanië - Italië 20.45u