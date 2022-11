Sportvliegtuigje maakt noodlanding in Damme. — © Junior Verbeeke

Damme

Niet Cambridge, wél Damme: dat was woensdagavond de eindbestemming van de 72-jarige John Zarno. De Britse piloot moest een noodlanding maken met zijn sportvliegtuig nadat hij tijdens zijn vlucht zijn schroef verloor. De man werd uiteindelijk gezond en wel gevonden op een West-Vlaamse akker. “Ik dacht even: nu is het voorbij”, aldus John.