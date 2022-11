Bruidegom beroert gemoederen met opvallende intrede op huwelijk: “Ik zou de trouw al afgeblazen hebben”

Een bruidegom gaat de wereld rond nadat hij een opvallende manier had bedacht om op zijn trouw te arriveren. De man lag in een doodkist en werd door de bruidsjonkers en -meisjes naar het altaar gedragen. Het is niet duidelijk waar de beelden vandaan komen of wat de reactie van zijn aanstaande echtgenote was, maar de video beroert de gemoederen op sociale media. Het filmpje werd al miljoenen keren bekeken en hoewel sommigen - wellicht getrouwde mannen? - het “een hilarische metafoor” vinden, vinden veel kijkers de intrede enorm respectloos. “Ik zou de trouw al afgeblazen hebben”, klinkt het onder meer in de reacties op de video.