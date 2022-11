Lerares Nathalie Lacroix toont Abdelrahman (in bed) en Asad hoe je een patiënt juist tilt en draait in bed. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

Sint-Truiden is de eerste stad in Limburg die inzet op een extra opleidingsjaar voor anderstalige en laaggeletterde jongeren. Het BENO-project is ook officieel erkend als VDAB-opleiding.