Een stevig prijskaartje! Bal waarmee Diego Maradona “Hand van God”-doelpunt scoorde voor meer dan twee miljoen euro geveild

Maradona maakte het onvergetelijke doelpunt op 22 juni 1986 tijdens de kwartfinale van de wereldbeker in Mexico tegen Engeland. Hij verschalkte toen in de 51e minuut Peter Shilton door de bal bij een luchtduel met zijn linkerhand binnen te slaan. De Argentijn gaf later toe dat hij “een beetje met het hoofd en een beetje met de hand van God” had gescoord. Vier minuten na zijn openingstreffer tekende Maradona met een onwaarschijnlijke dribbel voor een al even onvergetelijk tweede doelpunt.

De Tunesische scheidsrechter die toen in het Aztekenstadion de wedstrijd in goede banen moest leiden, Ali Bin Nasser, liet de matchbal veilen. “Deze bal maakt deel uit van de geschiedenis van het internationale voetbal. Het is ongetwijfeld het juiste moment om hem te delen met de wereld”, zegt hij.

Eerder dit jaar, in mei, werd al het truitje geveild dat Maradona droeg tijdens de kwartfinale. Dat bracht bij Sotheby’s 9,3 miljoen dollar op, meer dan het dubbele van de verwachte opbrengst. Enkele maanden later, in september, werd het record gebroken door een truitje van basketlegende Michael Jordan. Daarvoor werd 10,1 miljoen dollar neergeteld.