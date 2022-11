Diest

Heel wat mensen zakten woensdag af naar het uitvaartcentrum Julis in Diest om afscheid te nemen van Myriam Nivarlet, de 58-jarige vrouw die op 5 november door haar kersverse echtgenoot werd neergestoken in haar woning in Schaffen. “Dat haar trouwfoto haar rouwfoto zou worden, had niemand zien aankomen”, klonk het in de afscheidsviering.