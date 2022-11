Kleutertjes Pagadder huldigen nieuwe speelplaats in

De klimheuvel op de speelplaats kwam tot stand via de werkgroep speelplaatsverfraaiing, waarbij heel wat ouders ideeën brachten. Op maandag 14 november werd de heuvel officieel geopend door Dirk Schops, schepen van Heusden-Zolder. Terwijl twee kleuters het rode lint vasthielden, kwam een derde een grote schaar brengen. Onder groot applaus werd de klimheuvel officieel voor open verklaard. Elke klas mocht op zijn beurt de heuvel inwijden. Dat zorgde voor veel plezier. “Graag nog een dankwoordje aan de uitvoerders van onze klimheuvel, want zonder hen was dit niet haalbaar”, klinkt het nog op de kleuterschool. “Hierbij denken we zeker aan papa Maxim, de andere ouders en juffen die hem bijstonden. Ook een grote dankjewel aan de logistieke hulp van een plaatselijke ondernemer.”