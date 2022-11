Genoelselderen viert Sint-Mattenfeest

Naar aloude traditie werd in Genoelselderen de patroonheilige Sint-Maarten gevierd met het Sint-Mattenfeest op vrijdag 11 november.

Tegen valavond begon het gezellige dorpsfeest. Er werden een aantal vuurkorven voorzien en in de zaal konden de kinderen zich uitleven met oude volksspelen van vroeger. Eendjes vangen, blikken werpen, het hamertjesspel, rekker trekker... Het was weer een echt succes. De volwassenen mochten een gokje wagen en het gewicht raden van een goed gevulde emmer met Hesbania-bieren. De drankemmer werd uiteindelijk gewonnen door Koen Kellens.

De dames van Ferm dachten ook aan de inwendige mens. Zij maakten weer heerlijke smoutebollen en de 100 porties – goed voor 500 smoutebollen – werden vlotjes aan de man gebracht. Daarnaast waren er ook nog hotdogs, lekkere pompoensoep, speciale bieren… Kortom, een gezellig dorpsfeest dat ondertussen een vaste traditie geworden is en dat ze in Genoelselderen zeker in ere zullen houden.