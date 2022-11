Mia ontvangt de Sint al 75 jaar in haar koffiehuisje op Boseind

Een unicum is dat de Sint en zijn Pieten al vijftig jaar in hetzelfde koffiehuisje opgewacht worden door Mia Kerkhofs. Zo'n drie weken lang zijn de Sint en zijn Pieter en elke dag op bezoek. Samen met haar overleden echtgenoot Lambert 'Bér' Schouten startte Mia destijds deze mooie traditie op. Voor deze jarenlange goede ontvangst wilden de Sint en zijn Pieten haar dan ook eens in de bloemen zetten.