Zowel Rusland als Oekraïne gebruiken het, maar hoe werkt lanceersysteem dat mogelijk inslag in Polen heeft veroorzaakt?

Niet een Russische raket maar Oekraïens luchtafweer zou verantwoordelijk zijn voor de dodelijk explosie in een Pools grensdorpje dinsdag. Volgens de NAVO werd de inslag hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een Oekraïens S-300-luchtafweersysteem. Hoe werkt dat precies? En hoe is het zo kunnen mislopen?

Op de jaarlijkse militaire parade in Moskou zijn ze een publiekstrekker. Samen met tanks en andere pantservoertuigen dokkeren de enorme S-300-lanceersystemen over het Rode Plein. De mastodonten stammen nog uit de Sovjettijd. Ze werden in 1978 voor het eerst in gebruik genomen, toen dienden ze vooral om eventuele westerse raketten uit de lucht te schieten. Gemoderniseerde versies van het systeem worden nu nog steeds gebruikt door Rusland, maar ook door Oekraïne. In maart schonk Slovakije nog zo’n systeem om de Oekraïense luchtverdediging te versterken.

Het hele systeem bestaat uit maximaal zes lanceerwagens, twee mobiele radarsystemen en een commandopost. Alles begint bij de langeafstandsradar. Die spot doelwitten tot op 300 kilometer afstand en geeft die informatie door aan de commandopost. Daar worden keuzes gemaakt en doorgegeven aan de zogeheten vuurleidingsradar. Die selecteert de best geplaatste lanceerwagen(s) en begeleidt de luchtdoelraketten, twee per wagen, tot aan het doelwit. De omvang en het bereik van de luchtdoelraketten varieert. Exemplaren die Rusland aan Syrië leverde konden doelwitten tot op 150 kilometer treffen.

Nog niet opgehelderd

De S-300 wordt gebruikt om jachtvliegtuigen, maar ook inkomende raketten te vernietigen. De Poolse premier merkte op dat Oekraïne dinsdag een spervuur van Russische raketaanvallen te verwerken kreeg. Bij een poging om zo’n raket uit de lucht te plukken, is het allicht misgegaan.

De belangrijkste details van wat er dinsdag is gebeurd, moeten nog worden opgehelderd. Mogelijk heeft de luchtdoelraket doel getroffen en is ze vervolgens neergekomen in Polen. Volgens defensieminister Ludivine Dedonder (PS) werden op de site ook brokstukken van een Russische raket gevonden. Een andere optie is dat de betreffende raket verdwaald raakte en ergens lukraak neerstortte. Dit lijkt wel vaker voor te komen. In september viel een Russische S-300-raket kort na lancering te pletter. Een ander zwaaide af en kwam neer in de buurt van de Russische stad Belgorod.

Een S-300 in het bezit van het Griekse leger — © AFP

(agg)